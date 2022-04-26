شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوجه للإسكندرية فى الثالثة عصر غد استعدادا للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبي الأبيض بموعد السفر إلى الإسكندرية غدا، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في الدوري.

وأخطر الجهاز الإداري اللاعبين بالتجمع في مقر النادي في الثانية والنصف عصرا، لتتحرك حافلة الزمالك في الثالثة والربع عصرا متجهه لفندق إقامة الفريق ببرج العرب بالإسكندرية، وكان الجهاز الفني استقر على الانتظام في معسكر مغلق قبل مباراة المصري بـ 24 ساعة.

ونفى المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الشائعات التي ترددت الساعات الماضية حول وفاته، وأكد رئيس الزمالك أنه بخير وكل ما يثار مجرد أكاذيب وشائعات.

من ناحية أخرى، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية فى منتصف الملعب خلال مران أمس الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للقاء المصري المقبل في الدوري الممتاز.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة.. كما شرح لهم الأخطاء التي وقعوا فيها خلال التقسيمة لتلافي تكرارها.

كما حرص الجهاز الفني للفريق على تخصيص فقرة للجوانب الفنية خلال مران الإثنين، وقام المدير الفني للزمالك بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، حيث ركز على تدريب اللاعبين على استغلال العرضيات والتسديد من خارج منطقة الجزاء وبعض الجوانب الخططية.

فيما عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين في حضور جهازه المعاون قبل انطلاق تدريب على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المصري المقبلة في الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني للزمالك اللاعبين بالتركيز استعدادا للمباراة المقبلة من أجل مواصلة الانتصارات بالدوري، ومنح لاعبيه بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في التدريب.

كما خصص الجهاز الفني للفريق فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم ، وتولى أندريه فيليب مخطط الأحمال بالفريق قيادة هذه الفقرة التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة وسباقات سرعة وقفزا من فوق الحواجز، بالإضافة إلى تدريبات نقل الكرة من لمسة واحدة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق صدارة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة جمعها من 15 مباراة.