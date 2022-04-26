القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أهمها موسيمانى يعود للعب بثنائي وسط ملعب أمام طلائع الجيش، وبعد خروج المصري وبيراميدز.. الكونفدرالية بطولة تتمرد على المصريين.

موسيمانى يعود للعب بثنائي وسط ملعب أمام طلائع الجيش

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي على العودة للعب بثنائي وسط ملعب في مباراته غدا الأربعاء ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

المصرى يغرى لاعبيه بالمكافآت للفوز على الزمالك فى الدوري

وعد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، لاعبي الفريق، بصرف مكافآت خاصة للفوز على الزمالك في اللقاء المرتقب بين الفريقين بعد غد الخميس، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.