شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أهمها موسيمانى يعود للعب بثنائي وسط ملعب أمام طلائع الجيش، وبعد خروج المصري وبيراميدز.. الكونفدرالية بطولة تتمرد على المصريين.
موسيمانى يعود للعب بثنائي وسط ملعب أمام طلائع الجيش
استقر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي على العودة للعب بثنائي وسط ملعب في مباراته غدا الأربعاء ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
المصرى يغرى لاعبيه بالمكافآت للفوز على الزمالك فى الدوري
الأهلى يواجه وفاق سطيف 7 و14 مايو فى نصف نهائى أفريقيا
تلقى النادى الأهلى تأكيدات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حدد خلالها الأخير موعد مباراتى الأهلى مع وفاق سطيف الجزائرى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.
الزمالك يدرس تعديل عقد أحمد فتوح.. اعرف السبب
يدرس مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تعديل عقد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق حتى يستمر اللاعب أكبر فترة ممكنة داخل النادى، وعدم التفكير خلال الوقت الحالى فى مسألة الاحتراف الخارجى.
طاقم حكام أجنبى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى للدورى
استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على استقدام طاقم حكام أجنبى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدور الثانى من عمر الدورى المصرى، على أن تتم مخاطبة عدة اتحادات أوروبية لترشيح طاقم تحكيم لإدارة المباراة.
وافق الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، على انضمام سداسى الفريق إلى قائمة الشباب استعدادًا لملاقاة غزل المحلة مساء اليوم على ملعب الأخير بمحافظة الغربية، ضمن منافسات دورى الجمهورية.
تعرف على مستجدات إصابة "كتف" أحمد عبد القادر فى الأهلى
يُحدد الجهاز الفنى للأهلى بالتنسيق مع نظيره الطبي خلال الساعات المقبلة مصير أحمد عبد القادر لاعب الفريق من المشاركة في مباراة طلائع الجيش غداً في بطولة الدورى.
الأهلي يؤجل ضم ظهير أيمن جديد لنهاية الموسم
فضل الجهاز الفني للأهلي تأجيل ملف تدعيم الجبهة اليمنى فى موسم الانتقالات الصيفية القادمة إلى نهاية الموسم الحالي، بعد دراسة الموقف جيداً وتحديد مدى حاجة الأهلي لتدعيم مركز الظهير الأيمن أو الاكتفاء بالأسماء الموجودة، لاسيما فى وجود 3 لاعبين يجيدون اللعب فى الجبهة اليمنى بالأهلي، وهم محمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق، الذى يعاني من إصابة بقطع فى الرباط الصليبي، وسيعود للأهلي بنهاية الموسم الحالي أو بداية الموسم الجديد على أقصى تقدير.