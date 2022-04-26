شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يهاجم الاتحاد السكندري بـ"أحمدي علي وانياص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب ، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندرى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي: "حراسة المرمى: أحمد العربي، وخط الدفاع: أمير عابد ومحمد سمير وحسن الشامي وفاروق كابور، وخط الوسط: محمد مجلي وأحمد الشيمي، وعبدالله ياسين، ومحمد حمدي زكي، وخط الهجوم: أحمد علي، وامادو انياص".

يحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة جمعها من 15 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلوا 19 هدفا، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة جمعها من 15 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلوا 24 هدفا.

تلعب المباراة تحت شعار لا بديل عن الثلاث نقاط، حيث يدخل المقاولون العرب اللقاء بعد الهزيمة من فاركو بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما سقط الاتحاد السكندرى أمام الزمالك بهدفين نظيفين.