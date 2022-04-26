شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد قمة ختام سوبر اليد بين الأهلى و الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لكرة اليد ، منافسات بطولة السوبر للرجال للموسم المحلى 2021 / 2022 التى ستنطلق اليوم على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وتستمرعلى مدار 3 أيام .

وتختتم هذه المنافسة بلقاء قمة بين القطبين بعد غدا الخميس بين الأهلى و للزمالك فى تمام الحادية عشر مساء .

ويطمح الزمالك فى هذه المنافسة إلى حصد الثلاثية فى ظل التتويج بالكأس والدورى هذا الموسم وسط طموحات الأهلى فى مصالحة الجماهير بالتتويج بلقب هذا الموسم .

تشهد الجولة الأولى اليوم مواجهة بين ، الأهلى مع هليوبوليس و الزمالك مع سبورتنج ، بينما تتشهد جولة غدا مواجهات بين كلا من ،سبورتنج مع الأهلى و هليوبوليس مع الزمالك ن بينما تختتم المنافسة بلقائى، هليوبوليس مع سبورتنج و الزمالك مع الأهلى .

فيما تقام المرحلة النهائية من بطولة دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 يوم 28 أبريل الجارى، وتستمر لمدة 3 أيام على صالة سيتى كلوب السلام.

وتأهلت إلى المربع الذهبى فرق سيدات الأهلى والزمالك وسبورتنج والشمس لتحديد بطل هذا الموسم.

من ناحية أخرى، يستضيف نادى سيتى كلوب كفر الشيخ نهائى كأس مصر لشباب كرة اليد بين البنك الأهلى مع الطيران لتحديد البطل، وسبورتنج مع الزمالك لتحديد صاحب المركز الثالث، وذلك يوم 3 مايو المقبل.