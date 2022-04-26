شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو يقود هجوم الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب ، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: "محمد عبد المنصف، وهشام صلاح، محمد عبد السلام، عبد الله نصيب، صبري رحيل، سيالفو مورو، مروان عطية، خالد الغندور، أحمد ميسي، إبراهيم حسن، مابولولو".

يحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة جمعها من 15 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلوا 19 هدفا، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة جمعها من 15 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلوا 24 هدفا.

تلعب المباراة تحت شعار لا بديل عن الثلاث نقاط، حيث يدخل المقاولون العرب اللقاء بعد الهزيمة من فاركو بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما سقط الاتحاد السكندرى أمام الزمالك بهدفين نظيفين.