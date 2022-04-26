شكرا لقرائتكم خبر عن تمارا نادر السيد تنقل إلى نيون السويسرى لمدة عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت تمارا نادر السيد لاعب منتخب مصر ونادى الصيد مع نادى نيون السويسرى في صفقة لمدة عامين مقبلين ، وانضمت اللاعبة لتدريبات الفريق السويسرى.

تمارا نادر تالقت مع فريق الصيد تحت 18 سنة وساهمت في الحصول على لقب بطولة الجمهورية لفريقها وحصدت لقب افضل لاعبة في البطولة 2022 .

و تعد تمارا أحد نجوم فريق منتخب مصر تحت 18 سنة الذى يستعد للمشاركة في بطولة افريقيا في مدغشقر خلال شهر اغسطس المقبل .

وكشف نادر السيد حارس منتخب مصر والأهلى والزمالك الأسبق أن نادي نيون السويسري ينافس علي الدوري السويسري وسيشارك فى بطولة أوروبا الموسم المقبل وساهم محمد يوسف وكيل اللاعبة في حسم التعاقد ، ويقود الفريق المدرب حكيم سلام هولندي مصري الجنسية كان بيدرب منتخب هولندا للبنات.

و وجه نادى السيد الشكر لمسئولو نادي الصيد لدورهم الكبير في وصول تمارا لهذا المستوى وتكوين شخصيتها في اللعبة مؤكدا ان إدارة الصيد كانت متعاونة جدا في انتقالها لسويسرا وكان حريص علي انها تلعب في أوروبا.