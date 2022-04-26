شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعود للعب بثنائي وسط ملعب أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي على العودة للعب بثنائي وسط ملعب في مباراته غدا الأربعاء ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة الأهلي الأخيرة ضد الرجاء المغربي اعتماد موسيماني على الثلاثي حمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية وغير طريقة لعب الأهلي من 4 / 2/ 3 / 1 إلى طريقة 3 / 4 / 3 .

ويفاضل موسيماني بين اللعب بحمدي فتحي أو اليو ديانج مع عمرو السولية في وسط ملعب الأهلي أمام طلائع الجيش غدا في ظل رغبته في اللعب بضغط هجومي على الفريق العسكري من بداية اللقاء.

ويرغب الأهلي في العودة إلى سكة الانتصارات على حساب طلائع الجيش غدا بعدما شهدت آخر مبارياته ضد المصري تعرضه لاول هزيمة هذا الموسم بهدف نظيف.

ويحتل الأهلي وصافة الدوري برصيد 31 نقطة ويتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة من عمر مسابقة الدوري.