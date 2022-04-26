شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصرى قبل مباريات اليوم فى الأسبوع الـ 16 للمسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، 3 مباريات فى الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، تجمع الإسماعيلى مع إنبى، والبنك الأهلى وإيسترن كومبانى، وأخيرا المقاولون العرب مع الاتحاد السكندرى.

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021/2022

الزمالك - 35 نقطة من 15 مباراة

الأهلي - 31 نقطة من 12 مباراة

بيراميدز - 29 نقطة من 13 مباراة

سموحة - 26 نقطة من 15 مباراة

فيوتشر - 25 نقطة من 15 مباراة

فاركو- 22 نقطة من 16 مباراة

موعد مباراة الإسماعيلى وإنبى

فى المباراة الأولى يستقبل نادى الإسماعيلى فريق إنبى باستاد الإسماعيلية فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة يدخلها بمعنويات مختلفة، حيث حقق الدراويش فوزا مهما على إيسترن كومبانى بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، فيما تعادل إنبى مع طلائع الجيش بهدف لمثله في نفس الجولة.

موعد مباراة البنك الأهلى وإيسترن كومبانى

وفى المباراة الثانية، يستضيف نادى البنك الأهلى فريق إيسترن كومبانى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، فى مواجهة قوية خاصة بعدما تعادل البنك الأهلى مع الاتحاد السكندرى بهدف لمثله بالجولة الأخيرة، فيما سقط إيسترن كومبانى أمام الإسماعيلى بهدفين نظيفين في نفس الجولة.

موعد مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندرى

وفى ثالث المباريات، يلتقى فريق المقاولون العرب مع الاتحاد السكندرى على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضرفى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، فى مباراة تحت شعار لا بديل عن الثلاث نقاط، حيث يدخل المقاولون العرب اللقاء بعد الهزيمة من فاركو بهدف نظيف في الجولة الماضية، فيما سقط الاتحاد السكندرى أمام الزمالك بهدفين نظيفين.