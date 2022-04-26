شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل البنك الأهلى وإيسترن كومبانى اليوم في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، وعلاء عبد العال المدير الفني لنادى إيسترن كومبانى عن تشكيلة فريقهما، في المواجهة التي ستنطلق في التاسعة والنصف، في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى.

وجاء تشكيل البنك الأهلى كالتالى:

محمود الزنفلى فى حراسة المرمى

امير مدحت - محمد دبش - أسامة إبراهيم - إسحاق يعقوبو - محمد لعبة - محمود سيد - محمد هلال - فادى فريد - محمد بسيونى - ناصر منسي

وجاء على مقاعد البدلاء

احمد صبحى - أحمد ياسر - عاصم صلاح - معروف يوسف - موسى دياوارا - كريم بامبو - احمد ياسين - محمد حامد - أسامة فيصل

في المقابل، جاء تشكيل إيسترن كومبانى كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: الحسيني طه - خالد مصطفى- أحمد عبد الموجود (جوده) - محمد صالح

خط الوسط: محمد بن علي طرابلسي -محمد ناصر (مودي) -أحمد متعب - عبد العزيز موسى

الهجوم: فراس بن عيفية - أحمد أوفا

البدلاء : أحمد بوسكا - كمال ابو الفتوح - أحمد حجي - محمد خليفة -محمد رمضان -أحمد تمساح - محمود نعيم - عماد ميهوب - يوسف مجدي عبد الغني

وتعادل البنك الأهلى مع الاتحاد السكندرى بهدف لمثله فى الجولة الأخيرة، فيما سقط إيسترن كومبانى أمام الإسماعيلى بهدفين نظيفين في نفس الجولة.

ويحتل البنك الأهلى المركز الثامن برصيد 19 نقطة جمعها من 14 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلوا 14 هدفا، فى المقابل يحتل إيسترن كومبانى المركز الثامن عشر والأخير برصيد 10 نقاط جمعها من 14 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 4 لقاءات وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 25 هدفا.