شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يغرى لاعبيه بالمكافآت للفوز على الزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، لاعبي الفريق، بصرف مكافآت خاصة للفوز على الزمالك في اللقاء المرتقب بين الفريقين بعد غد الخميس، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك طبقاً للائحة الفريق التي تتضمن صرف مكافآت استثنائية للاعبين والجهاز الفني في حالة الفوز على أي من القطبين سواء الأهلي والزمالك.

وطالب مجلس الإدارة اللاعبين، بضرورة غلق صفحة الكونفدرالية للتركيز في بطولة الدوري العام، واقتحام المربع الذهبي للعودة من جديد إلى المشاركة في كأس الكونفدرالية بالنسخة الجديدة.

من ناحية أخرى، يعمل مسئولو النادى المصرى على تجهيز ملف كامل بكافة التجاوزات التى تعرض لها الفريق البورسعيدي فى ربع النهائي أمام نهضة بركان المغربي، سواء فى مباراة الذهاب أو الإياب، لتقديم شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، وذلك بعدما ودع المصري البطولة من ربع النهائي.

ويجهز مسؤولو المصرى ملفا بكافة التجاوزات التحكيمية التى تعرض لها الفريق فى مباراة الذهاب بطرد لاعبين، وفى مباراة العودة بسبب الوقت الضائع والقرارات العكسية لحكم المباراة.

كما يعمل مسؤولو المصري على تجهيز ملف أخر بتجاوزات جماهير نهضة بركان خلال المباراة بعد الاستخدام المفرط لليزر، وكذلك ما تعرض له المصري قبل اللقاء بعد اختيار ملعب تدريب سئ لاستضافة مران المصري، حيث تم قطع الأضواء عن الملعب قبل خوض الفريق البورسعيدي لمرانه ليؤدي المصري تدريباته في الظلام في اليوم الأول بمعسكره بالمغرب.

وأغلق النادي المصري صفحة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد وداع البطولة من الدور ربع النهائي على يد نهضة بركان المغربي، حيث فاز المصري فى ذهاب هذا الدور بنتيجة 2/1 بالإسكندرية، قبل أن يخسر فى مدينة بركان المغربية بهدف نظيف، ليتأهل الفريق المغربي لنصف النهائي بنتيجة المباراتين 2/2، بفارق الهدف الذى أحرزه خارج أرضه.