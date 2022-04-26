شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصرى وغياب عبد الشافى وعلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد برج العرب.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية.

في خط الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح وحازم إمام.

في الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ويوسف إبراهيم أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني ورزاق سيسيه وسيد محمد عبد الله.

في خط الهجوم: عمر السعيد وسيف الجزيري.

ويغيب عن المباراة محمود علاء للإيقاف، ومحمد عبد الشافى لعدم الجاهزية.