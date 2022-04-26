ضياء السيد يتحدث عن.. العمل بالأهلي.. رأيه بموسيماني.. ومدرب أجنبي أم إيهاب جلال للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لا يرى المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، ضياء السيد، أي أزمة في عدم عمله بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

وردّ السيد، خلال حلوله ضيفًا بإذاعة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، على عدم تواجده بالأهلي ضاحكًا:"كنت أمس في التراك"، قبل أن يُضيف:"الأهلي مليء بابنائه سيختار (مين ولا مين)؟، أنا موجود وتحت أمر النادي الأهلي في أي مكان أخدمه به"، قبل أن يوجه له مُقدم البرنامج سؤالاً عن سبب عدم استفادة الأهلي من خبراته بقوله:"هل توجه لي أنا السؤال، أنا لست صاحب القرار".

وعاد مُقدم البرنامج ليوجه له سؤالاً حول سبب عدم تواجده بالأهلي في ظل علاقته الجيدة برئيس مجلس إدارته محمود الخطيب، ليرد المدرب العام السابق للمنتخب قائلاً:"علاقتي به عادية جدًا وجيدة جدًا وكابتني في الكرة ورئيس النادي الأهلي واحترمه وأقدره ولايوجد هناك أي توتر، ومتأكد من أن النادي الأهلي لو رأى أنه سيستفاد مني بشيء أنا تحت أمر النادي الأهلي ولا نتحايل على بعض، وأنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت، فأنا 50 عامًا داخل النادي الأهلي، والنادي الأهلي رقم 1 ولا احتاج المزايدة".

وردّ السيد على سؤال وُجه له عن رأيه في المدير الفني الجنوب أفريقي بالنادي الأهلي، بيتسو موسيماني قائلاً:"له ما له وعليه ما عليه؛ يفوز بالبطولات ويحقق أرقامًا وسيحقق أرقامًا، أحيانًا هناك مباريات كثيرة غير جيدة ولكن انقده بهذا القدر لأنه في الكم ناجحًا، تعلية "براند" الأهلي ليست فقط باللعب بصورة جيدة ولكن بالبطولة ذاتها وهو أثبت أنه حصل على كم بطولات ليست بالصدفة، هناك مباريات لا أكون راضيًا عنها كلعب وأداء ولكن انتقد على عدم التغيير أو التغيير المتأخر ولكن حسبة المسؤول مختلفة، والتعاقد مع مدرب للفرق الكبيرة ليس أمر سهلة، عملت مخاطرة بفايلر وبموسيماني وفايلر كان ممتازًا ولكنك قمت بمخاطرة ولكن ليس طول الوقت، فايلر سابق ولكن هذا الرجل عمل أكثر من فايلر وحقق أكثر منه".

وتابع:"ولكن لا تزن على محمود الخطيب ولجنة التخطيط، اعطوا مساحة للكابتن يفكر، هناك أداء ممتع ومتعة الفوز ولكن ليس هذا طيلة الوقت ولا هذا طيلة الوقت ولابد من تقوية العناصر له فهو لم يختارها جميعًا"، فيما ردّ عن سبب عدم مشارطة ميكيسوني مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بقوله:"لا يلعب في الدوري.. وهذا لأن اختياره ليس صحيحًا، منذ فلافيو ربنا كرمنا بعلي معلول وديانج ولكن لدينا اثنين إعارة بواليا وبادجي، ومقتنع ببيرسي تاو وأراه لاعبًا جيدًا ولكن لديه نواقص، ومرة تدفع به كمهاجم وأخرى كجناح، ولكنه لابد أن يصل للجاهزية الكاملة والمركز الأفضل له الجناح؛ لأن حركاته رائعة للدخول للملعب"، قبل أن يختم رأيه بخصوص مدرب الأهلي بقوله:"أعيب عليه في شيء واحد ولا أعلم لماذا هو مصمم عليه، مع احترامي للجميع ولكن هو شيء للمصلحة ولكن طاقم العمل معه قليل العدد ولابد أن يكون به عناصر أكثر من ذلك فهو فريق بحجم النادي الأهلي وهو أمر سيريحه هو أيضًا".

وردّ ضياء السيد عن عودته لتدريب سيراميكا كليوباترا مرة أخرى بقوله:"لديهم مباراة غدًا، ولكن لا استطع الجواب لا أعلم، وأتمنى لهم التوفيق غدًا"، ثم وجه له مقدم البرنامج سؤالاً عن رأيه في المدرب الأجنبي أو الوطني الأنسب للمنتخب ليرد:"مدرب أجنبي، لأنه أكثر حماية للناس الموجودة وخبرات".

وأتم المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، تصريحاته بالتعليق على اختيار إيهاب جلال لتدريب المنتخب بقوله:"نعم اختيار موفق جدًا ونتمنى له التوفيق ولكن كنت أتمنى المدرب الأجنبي ولكن لابد من دعمه جيدًا وكل التوفيق له ولجهاز الفني"، قبل أن يسأله مقدم البرنامج عن فرص قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن للمنتخب بقوله"ولما لا".