ضياء السيد يتحدث عن.. وضع "صلاح" للتشكيل.. الدفع برامي ربيعة.. واستبعاد طارق وشريف وأفشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، ضياء السيد، ما كان يتم تداوله عن وضع لاعب المنتخب والمحترف المصري بصفوف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح لتشكيل الفراعنة.

وقال السيد، في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء ضاحكًا:"هو الذي يضع التشكيل والمدربين وأنواع الأكل"، فيما رد ضاحكًا أيضًا على ضغط صلاح ليتواجد هو ضمن الجهاز الفني للمنتخب بقوله:"كان ضغط وجعلني مدربًا ويرحل إيهاب، هناك ناس مُتعلمة تقول ذلك، ماهذا القصور العقلي"، قبل أن يُضيف ضاحكًا: "كنت أقول لصلاح لابد أن تتدخل في كل شيء أنت أفضل لاعب في العالم".

وعاد مُقدم البرنامج لسؤاله عما إذا كان يجلس صلاح لوضع التشكيل معهم، ليرد ضياء السيد ضاحكًا:"يجلس معنا على الغذاء والعشاء، ثم ينام بدري وننتظر حتى ينام ونضع التشكيل، وما يُقال هري والهري يجد أناس تسمعه، صلاح جميل ويعلم دوره جيدًا وحدود دوره يعرفه جيدًا ويؤديه بشكل رائع خاصة في البطولة الأفريقية الأخيرة وهناك نقلة في شخصية صلاح؛ فتجمعنا كثيرًا في المنتخب ولكن خلال الستة أشهر الماضية كان شيء مختلف ولديه نضوج".

ووجه مقدم البرنامج سؤال جديد حول مساندة صلاح ليتواجد هو في الجهاز الفني بقوله:"بعد برادلي جاء شوقي غريب ثم كوبر فأجيري وحسام البدري.. أين أنا من هذه الأجهزة وأنا على اتصال بصلاح خلال هذه الفترة، رحل كيروش لماذا لم يقول إنني أتولى المهمة؟".

وردّ المدرب العام السابق للمنتخب الوطني عن اتهام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كيروش بالاهتمام بالدفاع، بقوله:"الأهلي في آخر مباراة قدّم مباراة كبيرة، الكرة دفاع وهجوم، الأهلي في المباراة الماضية فاز لأنه دافع بصورة جيدة في الشوط الثاني، والأهلي خلال الشوط الثاني أهدر أكثر من فرصة، ولكن في النهاية كنا متوازنين"، فيما ردّ على ظلم المنتخب لصلاح بطريقة اللعب بقوله:"هاجمنا المغرب وساحل العاج والسنغال، ثم لاعبت السنغال 3 مباريات، منهم مباراتين لمدة 120 دقيقة، سجلت 25 هدفًا وسكن مرماك 5أهداف، منهم مباراتين بركلات الجزاء، قد تقول معدل تهديفي قليل ولكن مع الفرق الكبيرة التي واجهتها معدل متوازن وكان ممكن المعدل يزيد ولكن لايكون حجر الزاوية لتنهار في تقييمك".

وتابع:"تريد اللعب مثل ليفربول، ولكن هناك معطيات كبيرة جدًا: ماهو شكل الدوري لديك وهناك أشياء كثيرة، وهناك أشياء كمدرب يحرص عليها ولكن لم (نركن الأتوبيس) طيلة الوقت عند بداية المباراة هناك تجني كبير جدًا"، ثم ردّ على تأهيل كيروش للاعبين الجدد على المشاركة بالمنتخب بقوله:"هو أستاذ و (شغلني) أنا وشوقي في مثل هذه الحالات"، فيما أوضح بأن سبب الدفع برامي ربيعة بمباراة السنغال فنيًا، بقوله:"لعب لأجل سبب لا أريد ذكره ولكنه سبب فني مقنع بالنسبة لنا لا استطيع قوله، ولكن تم اختياره بعد بحث وظللنا 12 ساعة لتحديد من سيلعب بجوار ياسر إبراهيم.. شغل تحليلات".

ووجه مقدم البرنامج سؤالًا في هذا السياق لضياء السيد جاء، هل كنت مقتنعًا بذلك؟، ليرد:"ليس لها علاقة وطالما أخذ كيروش القرار إذن نحن معه، كنت أخشى أنه كان بعيدًا بعض الشيء ورد علينا كيروش بأنه تدرب معنا وأخذ القرار واتكلنا على الله"، قبل أن يسترسل:"هل تتخيل أنك في 6 أشهر خرجت من بطولة عربية لكأس أمم أفريقيا ومباريات التصفيات وبينها سب لي أنا فقط (ضاحكًا)، لا تضيعوا الوقت اقفوا مع إيهاب جلال فالمنتخب لديه مباريات في شهر مايو".

وعن الهجوم على كيروش بسبب استبعاد طارق حامد من تشكيله، قال ضاحكًا: "من سُب؟..أنا ومحمد شوقي وقيل الجهاز الأهلاوي، ثم حين استبعد محمد شريف ومحمد مجدي (أفشة) عادوا لسبنا نحن، فنُسب على الجانبين، كان أكثر شيء يضايقه سيرة الأندية بأي اجتماع، هناك عضو قال في اجتماع سيرة نادي فكان الرد هنا نحن نعمل لأجل منتخب مصر لا نادي، حتى في مؤتمراته كان يقول لا تحدثوني عن لاعب أو نادي أنا هنا لأجل منتخب مصر، هو ليس ضد أي لاعب ولايوجد لديه موقف ضد أحد ولكن مواقف تكتيكية فقط وما يُثار عن "قلب" طارق وجه أي كلام وعُيب أن يُقال؛ فطارق لاعب كبير، والرجل قال اللاعب الذي لايحزن بسبب عدم مشاركته ليس لديه إحساسًا، أي استبعاد كان فنيًا أو لإصابة ولكن استحالة كون الأمر أمر شخصي ضد أي لاعب".