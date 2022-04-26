اسم الشهرة (11).. وائل رياض "شيتوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

في كرة القدم المصرية يلعب اسم الشهرة الذي يطلق على اللاعبين دوراً بارزاً في تلخيص إمكاناتهم ومواصفتهم الجسدية والمهارية أيضاً على عكس بلاد أخرى تلجأ لاسم الشهرة لاختصار الاسماء ومن هنا جاءت الفكرة في التوصل إلي حقيقة اسماء الشهرة التي التصقت بنجوم الكرة المصرية وحكايتها.

الخليج 365 التقى مع وائل رياض الأهلي السابق، في الحلقة الثامنة من سلسلة اسم الشهرة في شهر رمضان، ليحكي عن لقبه وسره والأسماء الأخرى التي ارتبطت به:

سر اسم "شيتوس"

أصدقائي في منطقتي بمدينة نصر هم من أطلقوا عليا اسم "شيتوس"؛ فكنا اثنين وائل في (الشلة) وأرادوا أن يفرقوا بيننا فكنت دائم شراء (الشيتوس) وهم يشترون الشيبسي والحلوى وأنا دائمًا أشترى (شيتوس) فقط فأطلقوا عليا اسم وائل شيتوس، كُنت أتناول الشيتوس بشراهة وأحببت الاسم جدًا ولا يوجد أي مدرب علق على هذا الاسم وكان الأجانب ينادوني باسم شيتوس ولكن شوقي غريب منذ بدايتي معه كلاعب وبعدها كمدرب، لم يقل لي شيتوس نهائيًا ويناديني بوائل كل شخص يُناديني كما يشاء وأنا أتجاوب في كل الحالات.

هل تتذكر هتاف مُحدد بسبب الاسم؟

جمهور الأهلي كان يُناديني:"تعالى ياشيتوس.. انزل ياشيتوس"

هل هناك تعليق تحبه؟

ميمي الشربيني في مباراة الأهلي والترجي التونسي 2001 باستاد القاهرة في إحدى المراوغات قال: عنقود مهارات حوالين رجليك يابني، عارف أنه هيرقصه والله عارف أنه هيرقصه، وائل رياض آخر عنقود الموهوبين أحب هذا التعليق كثيرًا.

هل تعرضت لموقف بسبب اسمك؟

اتعرض لمواقف في الخارج عندما يقابلني رب أسرة برفقة اسرته، ويقول وائل شيتوس، فيرد من لا يعرفني من أفراد أسرته سواء زوجته أو بناته: "شيتوس ولا شيبسي"، لا يضايقني بالعكس نتبادل المرح والفكاهة.