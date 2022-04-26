ضياء السيد: منعت كارثة في غرفة ملابس منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أنه منع حدوث كارثة داخل غرفة خلع ملابس لاعبي منتخب مصر بسبب المكافأة التي كان مقرر صرفها للاعبين.

وقال السيد في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة : "منعت حدوث كارثة في غرفة خلع الملابس، كان هناك ردود فعل غاضبة بسبب المكافأة، ورئيس البعثة قال رقم غير المتفق عليه قبل ذلك".

وأضاف: "خالد مرتجي، عضو اتحاد الكرة دخل وقال رقم مختلف عما كان متفق عليه في وقت سابق مع لاعبي المنتخب الوطني".

وتابع: "لم يحدث تنسيق مع رئيس البعثة، لكنني تحدثت بعدها مع اللاعبين وقولت لهم أن بعد ذلك الأمور ستتغير، ومر الموقف بسلام وتحول لكوميديا ورقص مع اللاعبين".

وانتقل للحديث عن دور محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، مع لاعبي المنتخب الوطني خلال المعسكر وأثناء بطولة أمم أفريقيا الأخيرة.

وقال:صلاح اعطى اللاعبين محاضرة عن كيفية الهاتف وكنت جالس سعيد بحديثه مع اللاعبين وتحدث كيف يتعامل مع الهاتف وكيف لا تجعله مقياس لحياتك حتى تستمر في عملك بشكل قوي".

وأضاف: " اللاعبين كانوا منبهرين بتواضع صلاح، وكان يعطيهم نصائح في الأكل خلال تواجده في المعسكر، وكان يحاول نقل كل ما مر به للاعبي المنتخب".

وأتم: "كيروش كان سعيد بصلاح خاصة اليوم الذي تحدث قبل مواجهة كوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا لو كنا خسرنا لخرج البعض وانتقد حديثه".