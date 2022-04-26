مدرب فياريال: عامل المفاجأة لن يكون موجودا أمام ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - قال أوناي إيمري مدرب فريق فياريال الإسباني لكرة القدم إن فوزهم المفاجئ على يوفنتوس وبايرن ميونخ في البطولة لن يكون له قيمة كبيرة في مواجهة الدور قبل النهائي أمام ليفربول، خاصة وأن عنصر المفاجأة اختفى الآن.

ويحل فياريال ضيفا على ليفربول غدا الأربعاء في مباراة الذهاب.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء :"عامل المفاجأة يتضاءل. لم يعد موجودا الآن، من يصعد للدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا يصعد إليه لأنه يستحق".

وأكد :" يعلم ليفربول أننا نقدم مستوى جيد أوروبيا، وأننا كنا قادرين على إخراج فريقين كبيرين. يعلمون أنها لن تكون مباراة سهلة. سيشعرون أنهم المرشحون للفوز، هذا طبيعي، ولكنهم سيحترموننا".

ويعتقد إيمري أن مستوى ليفربول الحالي أفضل من مستواه عندما حقق اللقب في 2019، حيث أن انتقال ساديو ماني في بعض الأحيان للعب في قلب الهجوم يعطي ليفربول قوة إضافية. ولكن يبقى أهم ما يميز ليفربول هو الضغط العالي طوال الملعب للحصول على الكرة.

وقال :"أرى فريقا متطورا لليفربول. نواجه ليفربول في أفضل أوقاته".

وأضاف :"صحيح أن أمام الفرق التي تعتمد على طريقة دفاعية قد يواجهون صعوبات أكبر، ولكنهم مستعدون لهذه المباريات".

ولا يملك مدرب أرسنال السابق ذكريات سعيدة في ملعب أنفيلد، ويعتقد أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، هو السبب الرئيسي في الطريقة التي يلعب بها الفريق.

وأضاف :"أعلم كم ستكون المباراة صعبة نظرا لتجربتي مع ليفربول في أنفيلد، وبسبب الهوية التي صنعها كلوب".

وقال إيمري إن يريمي بينو سيغيب عن المباراة بكل تأكيد وأن المهاجم جيرارد مورينو ليس في كامل جاهزيته، بينما عاد فرانسيس كوكولين للتدريبات بشكل طبيعي بعدما تعرض لكدمة.