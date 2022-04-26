الخليج 365 يكشف موقف عبد القادر من مباراة طلائع الجيش بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

تضاءلت فرص لحاق أحمد عبدالقادر جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بمباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء غد بالدوري الممتاز.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن عبدالقادر يعاني من التهاب في وتر الكتف في نفس مكان الإصابة القديمة التي تعرض لها خلال مواجهة بالميراس البرازيلي التي اقيمت في العاصمة الإماراتيه ابوظبي بكأس العالم للاندية.

وأضاف، أن الجهاز الطبي يرفض مشاركة اللاعب أمام طلائع الجيش المقرر لها غدًا وخصص له برنامج علاجي وتأهيلي يقوم به حاليا,

وأوضح، أن حالة عبدالقادر جيدة ويستطيع خوض أي مباراة لكن خوفا من أي شيء استقر الجهاز الطبي علي خوض اللاعب لبرنامج علاجي تأهيلي للتعافي بشكل من التهاب الكتف.

وغاب أحمد عبدالقادر عن المشاركة في التدريبات الجماعية أمس، بسبب شكواه من الإصابة بكدمة في الكتف تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الرجاء المغربي بإياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقام الجهاز الطبي بوضع برنامج علاج طبيعي لتجهيز اللاعب للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق فور تعافيه من الإصابة.