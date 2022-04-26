ضياء السيد: كيروش رغب في الاستمرار مع المنتخب.. ولم نجبر السعيد على الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن البرتغالي كارلوس كيروش كان يتناقش مع جهازه الفني، مؤكدًا أنه كان يعلم كل شيء يقال عنه وتصل إليه كل المعلومات بشكل مستمر.

وقال السيد في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة: "كل شيء كان يصل لكارلوس كيروش فكان يعلم كل شيء يقال عنه وعن الجهاز الفني لمنتخب مصر".

وأضاف:" قبل مباراة السنغال في القاهرة أحد الأشخاص الذين يهاجمونني طلب مني تذاكر للمباراة فقلت له كيف احصل عليها؟ وأكمل ساخرا "الآن اصبحت المدرب العام ؟"، لكن في النهاية منحته التذاكر".

وتابع:" كيروش قالي لي ماذا يريدون منك يا ضياء؟، وجلس وقال لو هناك من يريد تغيير أحد في الجهاز الفني يتحدث معي وسأخبره واشرح دوره ".

وأكمل: "الحضري مدرب واعد ولم يكن دوره يقتصر على تنفيذ تعليمات كيروش عبر "فلاشة" يتسلمها من المدرب كما يروج البعض".

وانتفل للحديث عن رأيه في محمد شوقي قائلا: " سيكون مدرب كبير جدا، كان يسأل في كل تفصيلة وكنت أقول له سجل كل ما تعلمناه من كيروش".

وأضاف:" أتمنى لو هناك خطة بدون تدخل في عمل اتحاد الكرة، قلت لابد أن يتولى محمد شوقي مهمة المنتخب الأولمبي حاليا فهو اصبح على اتم الجاهزية لهذا المنصب، فهو يملك خبرات كبيرة بعد عمله مع شوقي غريب في أمم أفريقيا تحت 23 عاما وأيضا عمله مع كارلوس كيروش وسيكون حلقة الوصل بين الشباب والمنتخب الأول".

وأوضح، أنه لا يزال يتواصل مع كيروش حتى الآن، لافتا أن المدرب البرتغالي لم يتحدث مع أحد ولم يصرح بعد رحيله وقال انه خرج من الباب الكبير ولا يجب الحديث في هذا الملف بعد كلامه وكلام اتحاد الكرة .

واستطرد: "لو كان هناك ضغط على كيروش للاستمرار مع منتخب مصر لوافق لأنه كان لديه الرغبة في ذلك، وحازم إمام جلس وتحدث معه وأدرك بعدها أن هذا هو الشخص المناسب للفترة المقبلة".

وأتم :" لم نجبر عبدالله السعيد على الاعتزال الدولي ولم يدخل في خلاف مع كارلوس كيروش فهو لاعب مؤدب، وأخر مران كيروش قال أمام الجميع أن عبدالله السعيد مثال للاعب المحترف ".