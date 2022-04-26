شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون ..هيثم فهمى بطل المصارعة: المحقق كونان ذكى وصراع توم وجيرى كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما سخرية أو وهمية من خيال المؤلف، ولكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف النجوم عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير، من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هو هيثم فهمى لاعب منتخب المصارعة و البطل الاولمبى .

قال هيثم فهمى أن أكثر شخصية كارتونية كان يتابعها فى مرحلة الصغر هى المحقق كونان بسبب ذكاؤه ، و توم اند جيرى و الصراع بينهم .