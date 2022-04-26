شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما وزيزو وبن شرقي يخوضون تدريبات إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت التقسيمة المطولة التي خاضها لاعبو الزمالك خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، تدريب اللاعبين على استغلال الكرات الثابتة من أماكن مختلفة في أرض الملعب.

ومنح البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك تعليماته للاعبين أثناء تنفيذ الضربات الثابتة، لاستغلالها بالشكل الأنسب في الفترة المقبلة.

فيما أدى يوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي ثلاثى الزمالك،تدريبات إضافية بعد انتهاء التقسيمة التي خاضها الفريق خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وخاض الثلاثي تدريبات خاصة للتسديد على المرمى، وشارك أمامهم السيد عطية حارس مرمى الفريق الصاعد.

وخاض الزمالك تقسيمة بطول الملعب تحت قيادة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني، خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وكان الجهاز الفني يفضل خوض تقسيمة مصغرة في التدريبات الأخيرة، إلا أن مران اليوم شهد خوض تقسيمة مطولة بين فريقين يضم كل فريق 11 لاعب ، وشهدت تنفيذ التعليمات الفنية استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة.

وظهر اللاعبون في حالة تركيز شديدة خلال التقسيمة من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباراة المقبلة.

بينما أدى عمر السعيد وعبد الله جمعة وإسلام جابر ورزاق سيسيه ، رباعي الفريق تدريبات خاصة تحت إشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وخاض الرباعي التدريبات الخاصة على هامش التقسيمة الفنية التي أقيمت خلال مران اليوم، ويهدف الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية للرباعي، لتجهيزهم بالشكل الأمثل.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق صدارة الدوري برصيد 35 نقطة جمعها من 15 مباراة.