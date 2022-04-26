شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم المصرى البورسعيدى بنتيجة تاريخية فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 26 أبريل 1935 حقق الأهلى نتيجة تاريخية أمام المصرى، حينما فاز على الفريق البورسعيدى بخماسية مقابل هدفين فى نصف نهائى كأس مصر، سجل أهداف المارد الأحمر محمود إمام "هدفين"، حسين حمدى، مختار التتش، هانى كامل ولكل منهم هدف، مقابل هدفين للمصرى سجلهما السيد الحلبى، وإبراهيم بكير.

وتعد 5- صفر هى أكبر نتيجة فى تاريخ مواجهات الفريقين فى الكأس، حيث سبق أن تكررت مرتين لصالح الأهلى فى عامى 1927 و1937.

وألتقى الأهلى والمصرى البورسعيدى 22 مرة فى كأس مصر، حقق خلالها المارد الأحمر 15 انتصارًا، فيما فاز الفريق البورسعيدى 3 مرات وحسم التعادل 4 مواجهات، عندما كانت بطولة الكأس تقام بنظام الذهاب والإياب.

أحرز الأهلى فى شباك المصرى فى الكأس 49 هدفـًا، بينما استقبلت الشباك الحمراء 22 هدفـًا.

وتعد 4-صفر هى أكبر نتيجة فى تاريخ مواجهات الأهلى والمصرى فى الدوري، وتكررت مرتين لصالح الأحمر فى موسمى 1978-1979 و1998-1999، وسجل رباعية الأهلى حينها "فتحى مبروك ومختار مختار ومحمود الخطيب وشريف عبدالمنعم". والثانية فى موسم 1998- 1999، وسجل رباعية الأهلى حينها "علاء إبراهيم، هدفين، وحسام حسن، هدفين".

رباعى الأهلى الذى يضم كلا من: صالح سليم، ومحمود الخطيب، وشريف عبدالمنعم، وحسام حسن، هو الرباعى التاريخى لقائمة الهدافين فى لقاءات الأهلى والمصري، بعدما تمكن الرباعى من هز شباك المصرى فى 5 مناسبات.

المباراة الأولى التى جمعت الفريقين تعود إلى موسم 1948-1949 فى النسخة الأولى من بطولة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز النادى الأهلى بثلاثية نظيفة، سجلها كل من صالح سليم، ولهيطة، وفؤاد صدقي.