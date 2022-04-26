شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لرباعى الزمالك .. وتقسيمة قوية تحت قيادة فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الزمالك تقسيمة بطول الملعب تحت قيادة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني، خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وكان الجهاز الفني يفضل خوض تقسيمة مصغرة في التدريبات الأخيرة، إلا أن مران اليوم شهد خوض تقسيمة مطولة بين فريقين يضم كل فريق 11 لاعبا ، وشهدت تنفيذ التعليمات الفنية استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة.

وظهر اللاعبون في حالة تركيز شديدة خلال التقسيمة من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباراة المقبلة.

بينما أدى عمر السعيد وعبد الله جمعة وإسلام جابر ورزاق سيسيه ، رباعي الزمالك، تدريبات خاصة تحت إشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وخاض الرباعي التدريبات الخاصة على هامش التقسيمة الفنية التي أقيمت خلال مران اليوم، ويهدف الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية للرباعي، لتجهيزهم بالشكل الأمثل.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق صدارة الدوري برصيد 35 نقطة جمعها من 15 مباراة

وقام الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، للتدريب على التمريرات القصيرة في المساحات الضيقة.

وطلب فيريرا من اللاعبين أن يكون التمرير من لمسة واحدة، على أن يحاول أحد اللاعبين قطع الكرة، ويهدف الجهاز الفني من هذه الفقرة زيادة دقة وسرعة التمرير لدى لاعبي الفريق.

وخصص الجهاز الفني فقرة فنية مطولة خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وشهدت الفقرة التدريب على عدد من الجوانب الفنية والتكتيكية الخاصة من أجل تنفيذها في مباراة المصري البورسعيدي المقبلة في الدوري.

وظهر لاعبو الفريق في حالة تركيز شديدة خلال تنفيذ التدريبات الفنية استعدادا للمباراة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الفريق صدارة الدوري برصيد 35 نقطة جمعها من 15 مباراة.