شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحسم مصير أحمد عبد القادر من مواجهة الأهلى والطلائع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد عبد القادر صانع العاب النادى الاهلى لإختبار طبى اليوم الثلاثاء لتحديد موقفه من دخول قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة طلائع الجيش غداً الاربعاء من عدمه ، وغاب عبد القادر عن المشاركة في التدريبات الجماعية للمارد الاحمر أمس، بسبب شكواه من الإصابة بكدمة في الكتف تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الرجاء المغربي بإياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
وقام الجهاز الطبي بوضع برنامج علاج طبيعي لتجهيز اللاعب للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق فور تعافيه من الإصابة.
ويختتم فريق الأهلى تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش غداً الأربعاء فى التاسعة والنصف مساءً باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري، وهى المسابقة التى يعود لها الفريق الأحمر بعد الانتهاء من منافسات ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.
ويدخل فريق الأهلى معسكرا مغلقا اليوم، الثلاثاء، والمبيت بأحد ألفنادق عقب الانتهاء من التدريب الختامى لمباراة طلائع الجيش، وهى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر للعودة للانتصارات عقب الخسارة من المصرى فى آخر المواجهات التى خاضها بالمسابقة المحلية قبل خوض مباراتى الرجاء المغربي.