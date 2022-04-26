شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحسم مصير أحمد عبد القادر من مواجهة الأهلى والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد عبد القادر صانع العاب النادى الاهلى لإختبار طبى اليوم الثلاثاء لتحديد موقفه من دخول قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة طلائع الجيش غداً الاربعاء من عدمه ، وغاب عبد القادر عن المشاركة في التدريبات الجماعية للمارد الاحمر أمس، بسبب شكواه من الإصابة بكدمة في الكتف تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الرجاء المغربي بإياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقام الجهاز الطبي بوضع برنامج علاج طبيعي لتجهيز اللاعب للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق فور تعافيه من الإصابة.