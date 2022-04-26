شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. الإنجليزى ماكميلان أول حكم أجنبى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرفت الصافرة الأجنبية طريقها لمباراة القمة بين الأهلى الزمالك قطبى الكرة المصرية، فى ديسمبر 1955 ، وكانت الصافرة الإنجليزية هى الأولى بتاريخ الحكام الأجانب من خلال ماكميلان، أول حكم أجنبى يدير القمة، والذى قام بطرد نجمى الأهلى صالح سليم وحلمى أبوالمعاطى.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على استقدام طاقم حكام أجنبى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدور الثانى من عمر الدورى المصرى، على أن تتم مخاطبة عدة اتحادات أوروبية لترشيح طاقم تحكيم لإدارة المباراة.

من ناحية أخرى، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، مؤتمرا صحفيا عقب إجازة عيد الفطر المبارك لتقديم إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر وجهازه المعاون لوسائل الإعلام.

ويعقد اتحاد الكرة جلسة مع إيهاب جلال خلال الساعات المقبلة، من أجل توقيع العقود والاستقرار على جهازه المعاون قبل الاعلان بشكل رسمى بعد إجازة لعيد.

وبدأ مجلس إدارة اتحاد الكرة الترتيب لمباراة ودية لمنتخب مصر الأول فى شهر يونيو المقبل قبل خوض المباريات الرسمية فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار 2023، حيث يفتتح منتخب مصر مشواره فى التصفيات بمواجهة غينيا فى يونيو المقبل.