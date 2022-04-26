شكرا لقرائتكم خبر عن دقة وسرعة التمرير درس جديد من فيريرا فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، للتدريب على التمريرات القصيرة في المساحات الضيقة.

وطلب فيريرا من اللاعبين أن يكون التمرير من لمسة واحدة، على أن يحاول أحد اللاعبين قطع الكرة، ويهدف الجهاز الفني من هذه الفقرة زيادة دقة وسرعة التمرير لدى لاعبي الفريق.

وخصص الجهاز الفني فقرة فنية مطولة خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وشهدت الفقرة التدريب على عدد من الجوانب الفنية والتكتيكية الخاصة من أجل تنفيذها في مباراة المصري البورسعيدي المقبلة في الدوري.

وظهر لاعبو الفريق في حالة تركيز شديدة خلال تنفيذ التدريبات الفنية استعدادا للمباراة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الفريق صدارة الدوري برصيد 35 نقطة جمعها من 15 مباراة.

من ناحية أخرى يدرس مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تعديل عقد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق حتى يستمر اللاعب أكبر فترة ممكنة داخل النادى، وعدم التفكير خلال الوقت الحالى فى مسألة الاحتراف الخارجى.

وكان أحمد فتوح تلقى عرضين جادين من أياكس أمستردام الهولندى وسبورتنج لشبونه البرتغالى، بعد تألقه اللافت مع المنتخب الوطنى بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى أقيمت بالكاميرون وحصل فيها الفراعنة على المركز الثانى.

ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة الزمالك بتعديل عقد اللاعب، بحيث يحصل على 5 ملايين جنيه فى الموسم، خاصة أنه كان يحصل على مقابل مادى قليل منذ أن كان فى قطاع الناشئين بالنادى.

يذكر أن مسئولى الزمالك قاموا بتعديل عقد إمام عاشور مدافع وسط الفريق خلال الأيام الماضية بعد تألقه مع المنتخب الوطنى ومع الزمالك خلال مبارياته بالدورى.