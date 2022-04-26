شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. مريم عصمت نجمة الطائرة : ورق عنب و فراخ محمرة و ملوخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره ، واليوم سيكون اللقاء مع مريم عصمت نجمة فريق الكرة الطائرة السابقة بنادى الزمالك والتى كشفت عن الإفطار التى ستتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم ، وهو " محشى ورق عنب و فراخ محمرة وملوخية " .

وتتناول عصمت إفطار رمضان بصحبة أسرتها، حيث افضل دائما قضاء أوقاتها الروحانية مع أصدقائها وأسرتها.

كما تحرص عصمت على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات خاصة أنه لديه طقوس وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء، فى الشهر الكريم.

فيما تحرص عصمت فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائها وأقاربها، مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية.