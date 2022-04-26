موعد مباراة ليفربول وفياريـال في نصف نهائي دوري الأبطال والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول الإنجليزي، نظيره فياريال الإسباني، في التاسعة مساء الأربعاء، 27 إبريل، على ملعب «آنفيلد»، في ذهاب الدور نصف النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

ليفربول وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن أقصى بنفيكا البرتغالي من دور الثمانية، بنتيجة 6-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما فياريال، فقد حقق مفاجأة مدوية في ربع نهائي دوري الأبطال، بإقصاء بايرن ميونخ الألماني من البطولة، بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

التشكيل المتوقع لفياريال

من المتوقع أن يبدأ نادي فياريال المباراة بالتشكيل الآتي..

جيرونيمو رولي

خوان فويث - راؤول ألبيول - عيسى ماندي - بيرفس إستوبينان

يريمي بينو - إيتيان كابوي - داني باريخو - مانو تريجيروس

جيوفاني لو سيلسو

دانجوما

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل التالي...

أليسون

ترنت ألكساندر آرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

تياجو - فابينيو - نابي كيتا

محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز

القناة الناقلة

تنقل مباراة ليفربول، وفياريال حصريا على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق: عصام الشوالي