شكرا لقرائتكم خبر عن الطاولة يحدد موعد الدورة المجمعة رجال بعد بطولة السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور تحديد موعد الدورة المجمعة لمنافسات الرجال ، خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد ، المقرر عقده بعد الدورة المجمعة للسيدات .

وتقام منافسات السيدات فى الفترة من 23 إلى 29 أبريل ، بالإسماعيلية ، ومن المقرر أن يعقد مجلس الإدارة جلسة بعد الدورة المجمعة للسيدات ، ويتم خلال الجلسة تحديد موعد بطولة الرجال ، وكذلك مناقشة ارتباطات المنتخب الفترة المقبلة .

وتشارك منتخبات تنس الطاولة رجال وسيدات وناشئين، تحت 15 و19 سنة، فى منافسات بطولة كأس أفريقيا التى ستقام مايو المقبل بالجزائر.

ومن المقررأن يقيم المنتخب معسكرا داخليا خلال الفترة المقبلة استعدادا للبطولة، على أن يقام المعسكر عقب انتهاء الدورة المجمعة الأولى سيدات ورجال