شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات سلاح الشيش يشارك فى كأس العالم بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب مصر لسيدات سلاح الشيش كأس العالم، الذي تستضيفه ألمانيا في الفترة من 29 أبريل حتى الأول من مايو.

وتضم قائمة المنتخب المصري فى هذه البطولة كل من: نورا منير ونهى هاني ويارا الشرقاوي.

ومن المقرر أن يشارك في منافسات الفردي 193 لاعبة وفي منافسات الفرق 23 دولة.

وتنطلق فاعليات الفردي يوم 29 في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر منافسات الفردي لليوم الثاني على التوالي بدايةً من دور ال 64 المباشر وحتى الدور النهائي، على أن تنطلق منافسات الفرق يوم 1 مايو في تمام الساعة ال 8:45 صباحًا.

الجدير بالذكر أن القاهرة تستضيف بطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة رجال وسيدات في نفس التوقيت.