7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها طاقم حكام أجنبى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى للدورى، الأهلى يواجه وفاق سطيف 7 و14 مايو فى نصف نهائى أفريقيا.

الأهلى يواجه وفاق سطيف 7 و14 مايو فى نصف نهائى أفريقيا

تلقى النادى الأهلى تأكيدات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حدد خلالها الأخير موعد مباراتى الأهلى مع وفاق سطيف الجزائرى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

الزمالك يدرس تعديل عقد أحمد فتوح.. اعرف السبب

يدرس مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تعديل عقد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق حتى يستمر اللاعب أكبر فترة ممكنة داخل النادى، وعدم التفكير خلال الوقت الحالى فى مسألة الاحتراف الخارجى.

طاقم حكام أجنبى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى للدورى

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على استقدام طاقم حكام أجنبى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدور الثانى من عمر الدورى المصرى، على أن تتم مخاطبة عدة اتحادات أوروبية لترشيح طاقم تحكيم لإدارة المباراة.

وافق الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، على انضمام سداسى الفريق إلى قائمة الشباب استعدادًا لملاقاة غزل المحلة مساء اليوم على ملعب الأخير بمحافظة الغربية، ضمن منافسات دورى الجمهورية.