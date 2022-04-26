شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا النجوم ..ربيع ياسين : ألف ليلة وليلة أفضل ذكريات شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستالجيا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

نجم اليوم فى نوستالجيا هو ربيع ياسين نجم الأهلى والمنتخب السابق.

قال ربيع ياسين ، إن أكثر شخصية تذكره بشهر رمضان هى فوازير ألف ليلة وليلة وقت ما كان يتم اذاعتها فى الراديو ، منذ سنوات طويلة ، قبل أن يتم عرضها فى التليفزيون ، و كذلك مسلسل " انت اللى قتلت بابا " لفؤاد المهندس وشويكار فى الراديو أيضا .

وأضاف ياسين أن مسلسل أحلام الفتى الطائر لعادل امام عندما يشاهده يتذكر شهر رمضان.