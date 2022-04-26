شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجدد عقد كليوباترا السلة حتى 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولى النادى الأهلى فى تجديد عقد ثريا محمد لاعبة كرة السلة بالنادى ، لمدة 4 مواسم قادمة ، على أن تستمر مع الفريق حتى 2026 .

تم توقيع العقود فى حضور طارق خيرى المدير الفنى للفريق ، و هانى العوضى مدير النشاط الرياضى ، على أن تبدأ مع الفريق بداية الموسم الجديد .

وكانت ثريا محمد قد تغيبت عن الفريق منذ أكتوبر الماضى بسبب اصابتها بالرباط الصليبى وخضوعها الى جراحة ، على أن تعود من الاصابة مايو القادم .

وأصيبت ثريا محمد أو كليوباترا السلة، كما أطلق عليها الاتحاد الدولى للعبة، بالرباط الصليبى خلال مشاركتها مع فريقها أمام الجزيرة فى بطولة القاهرة، وخرجت من المباراة، وخضعت للفحوصات التى أثبتت إصابتها، وخضعت على أثرها لعملية جراحية.