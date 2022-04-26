شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتوى غضب حسام حسن بعد أزمة الدكة مع موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتوى الجهاز الفني للأهلي غضب حسام حسن مهاجم الفريق حيث تحدث أكثر من عضو بالجهاز مع اللاعب وطالبوه بالصبر وعدم الإستسلام لعدم مشاركته مع الفريق بشكل أساسي الفترة الماضية.

وتحدث أعضاء بالجهاز الفني للأهلي مؤخراً مع حسام حسن عن ضرورة التركيز في التدريبات وبذل مجهود مُضاعف لأن الفرصة ستأتي له فريباً وعليه أن يستغلها ولا يستسلم للروح الإنهزامية ، وأكدوا له أن غضبه من عدم المشاركة نتيجة طبيعية ويؤكد على حماسه وإصراره على المشاركة في المباريات.

على الصعيد ذاته ، قال علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق ن غضب حسام حسن لعدم الشاركة أمر منطقي ، مُعلقاً:حسام حسن متميز جدًا سلوكيًا، لا يستطيع أي لاعب أن يشارك مع الأهلي عند انتقاله مباشرة، قد يكون وقته لم يأتٍ بعد، ولكن الأهم حالياً محليًا أو أفريقيا هو مصلحة النادي".

وقال :أي شخص لديه أخطاء وسلبيات، ونحن أيضًا لدينا بعض السلبيات ، وفي النهاية نحاول تصحيح أخطاءنا داخلياً من أجل تحقيق أهدافنا.