شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر إيهاب جلال مع الفراعنة بعد نهاية رحلته مع بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا وطنيا لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، وينتظر إيهاب جلال مع الفراعنة تحديات بالجملة نلقى عليها الضوء فى السطور التالية..

من إيهاب جلال؟

إيهاب جلال من مواليد 14 أغسطس عام 1967، ويبلغ من العمر 54 عاما، بدأ جلال مسيرته مع كرة القدم كلاعب، وكان متميزا فى مركز المدافع، ولعب لعدة أندية من بينها القناة والشمس والإسماعيلي والمصري، وبعد اعتزال جلال كرة القدم، اتجه إلى التدريب، وبدأ العمل كمدير كرة مع النادي المصري، قبل أن ينتقل في العمل على المستوى الفني.

س: ما الأندية التى تولى إيهاب جلال تدريبها قبل قيادة الفراعنة ؟

ج:سبق لجلال تدريب فرق الزمالك المصرى والإسماعيلي ومصر للمقاصة وبيراميدز، وقبلها كهرباء الإسماعيلية وكفر الشيخ.

س: ماذا قدم إيهاب جلال مع هذه الأندية ؟

ج: يمتلك إيهاب جلال سجلًا كبيرًا فى مجال التدريب، المحلي والعربي، لكن يظل الإنجاز الذي حققه مع نادي مصر المقاصة، هو الأبرز في مسيرته، حيث صعد بالفريق إلى دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي، وقاد جلال خلال مشواره 10 أندية، من بينها الزمالك والإسماعيلي والمصري، وآخرها نادي بيراميدز، الذي صعد به إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية قبل أن يخرج أمام مازيمبى، ويحتل المركز الثالث في الدوري المصري الموسم الجاري.

س: ماذا ينتظر إيهاب جلال مع الفراعنة ؟

ج: ستكون مهمة إيهاب جلال الأولى بعد توليه تدريب منتخب مصر هى التأهل لكأس أفريقيا 2023 التى تجرى منتصف العام المقبل في كوت ديفوار.

س: متى يوقع إيهاب جلال عقود تدريب منتخب مصر ؟

ج: يعقد مسئولو اتحاد الكرة جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة، مع إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، لحسم جميع الملفات الخاصة بالمنتخب، سواء الجهاز المعاون ومدة التعاقد، وهناك اتجاه عن إقامة مؤتمر التقديم الخاص بالمدرب الجديد بعد العيد الفطر المبارك.

س: ما مدة تعاقد إيهاب جلال مع اتحاد الكرة ؟

ج: اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة مع وكيل إيهاب جلال، المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، على أن تكون مدة العقد لمدة عامين حتى 2024، مع وجود بند فى العقد ينص على رحيله حال عدم التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.