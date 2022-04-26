شكرا لقرائتكم خبر عن السلاح يعلن قائمة اللاعبين المشاركين فى كأس العالم للشيش ببلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لسلاح الشيش رجال كأس العالم، الذى تستضيفه مدينة بلوفديف ببلغاريا في الفترة من 29 أبريل حتي الأول من مايو.

وتضم قائمة المنتخب المصري كل من: علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد عصام ومحمد حسن ويحيى ماضي.

ومن المقرر أن يشارك في منافسات الفردي 194 لاعبا وفي منافسات الفرق 25 دولة.

وتنطلق منافسات الفردي يومي 29 و30 على أن تقام منافسات الفرق يوم 1 مايو.

ويتم اعفاء علاء أبو القاسم المصنف التاسع عالميًا ومحمد حمزة المصنف ال 13 عالميًا من المشاركة في فعاليات اليوم الأول بمنافسات الفردي وذلك بسبب تواجدهم ضمن قائمة أول 16 لاعبا في التصنيف الدولي والتصنيف الخاص بالبطولة.

الجدير بالذكر أن القاهرة تستضيف بطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة رجال وسيدات في نفس التوقيت.