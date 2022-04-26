شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون يرفعون شعار "إحنا نسايب".. كريم وفرح من القفص الزجاجى إلى الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف دور الرياضة على المنافسة والصراع فقط، بل يمتد دورها لترسيخ قيم إيجابية وصحية بين اللاعبين والجماهير أيضاً، وأحياناً يمتد دورها لبناء علاقات أسرية مميزة سواء بين أبناء اللعبة الواحدة أو الألعاب المختلفة.

كريم عبد الجواد أو "حاوى" الاسكواش كما هو معروف بين عشاق اللعبة، تزوج من فرح بندارى لاعبة الاسكواش السابقة.

ولد عبد الجواد فى عام 1991، وبدأ ممارسة الإسكواش فى سن 6 سنوات، "حاوى الإسكواش".. هكذا وصفه خبراء اللعبة منذ بداية مشواره داخل القفص الزجاجى، نظرًا لذكائه داخل الملعب وكراته المميزة، قادته الموهبة فى السنوات الماضية لصدارة التصنيف قبل أن يفقد المركز الأول لصالح محمد الشوربجى.

مثل كريم عبد الجواد مصر فى العديد من البطولات ونجح خلال موسم 2019 فى استعادة مستواه بشكل كبير، ليرتقى إلى التصنيف العالمى الرابع فى الإسكواش، بعد أن حصد اثنتين من أكبر البطولات فى اللعبة هما بلاك بول وCIB.

وتوج كريم عبد الجواد ببطولة كراتشى للاسكواش، التى أقيمت بالعاصمة الباكستانية، خلال الفترة بين 15 إلى 19 مارس الماضي بقيمة جوائز تصل إلى 52 ألف دولار.

وفاز كريم عبد الجواد فى المباراة النهائية على مواطنه يوسف سليمان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6 , 11-9, 11-5.