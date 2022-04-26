الأربعاء.. الأهلي يعلن تفاصيل دوري السفارات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي، عقد مؤتمرًا صحفيًا ظهر يوم غد الأربعاء الموافق 27 أبريل للإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالبطولة الدبلوماسية لكرة القدم، والتي سيستضيفها النادي على ملاعبه بفرع الشيخ زايد.

وأشار النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن المؤتمر سيكون بحضور خالد مرتجي، أمين صندوق النادي وسفراء الدول المشاركة، يتقدمهم السفير الألماني فرانك هارتمان، والعديد من نجوم الأهلي القدامى الذين سيشاركون في سحب قرعة البطولة.

وأتم النادي الأهلي بيانه بالتنويه إلى حرصه على استضافة مباريات البطولة بشكل دوري على ملاعبه بفرع الشيخ زايد، في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط النادي بمختلف المؤسسات، وبعد أن حققت النسخ الماضية من البطولة نجاحات كبيرة على كافة المستويات.