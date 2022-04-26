"لم تطلب أي شيء".... الأهلي يُعلن تجديد تعاقد ثريا محمد أربع مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالحكيم طه:

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد ثريا محمد، لاعبه الفريق الأول لكرة السلة بناديه.

وأشار العوضي، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إلى أن ثريا قد وقعت على عقود عقود التجديد لمدة 4 مواسم، دون أن يكون لها أي طلبات لتمسكها بالاستمرار داخل النادي، مشيدا بعطائها مع فريق سيدات السلة خلال الفترة الماضية.

وأوضح مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أن ثريا من اللاعبات أصحاب الخبرات الكبيرة، وأن دورها في الفريق مهم للغاية، في ظل المنافسة الشديدة في بطولات كرة السلة، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى اللاعبات الصاعدات.

وأتم العوضي تصريحاته بالتشديد على أن تجديد عقد ثريا يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات.