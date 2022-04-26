"لم تطلب أي شيء".... الأهلي يُعلن تجديد تعاقد ثريا محمد أربع مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالحكيم طه:
أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد ثريا محمد، لاعبه الفريق الأول لكرة السلة بناديه.
وأشار العوضي، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إلى أن ثريا قد وقعت على عقود عقود التجديد لمدة 4 مواسم، دون أن يكون لها أي طلبات لتمسكها بالاستمرار داخل النادي، مشيدا بعطائها مع فريق سيدات السلة خلال الفترة الماضية.
وأوضح مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أن ثريا من اللاعبات أصحاب الخبرات الكبيرة، وأن دورها في الفريق مهم للغاية، في ظل المنافسة الشديدة في بطولات كرة السلة، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى اللاعبات الصاعدات.
وأتم العوضي تصريحاته بالتشديد على أن تجديد عقد ثريا يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات.