حجازي يصل السعودية ويبدأ برنامجه اللياقي مع اتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وصل المحترف المصري بصفوف نادي اتحاد جدة، أحمد حجازي، إلى السعودي مساء يوم أول أمس الأحد؛ تمهيدًا للمشاركة في تدريبات فريقه.

وبدأ حجازي، بحسب تقارير صحفية سعودية، يوم أمس الاثنين، برنامجه اللياقي؛ استعدادًا للانخراط في التدريبات الجماعية لاتحاد جدة ومن ثمّ المشاركة في المباريات المتبقية لناديه بالدوري السعودي.

وذكرت صحيفة (الوطن) السعودية مطلع الأسبوع الجاري، أن حجازي سيغيب عن مباراة فريقه أمام الفتح، المقررة في 6 مايو المقبل، بالجولة الـ26 لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، على أن يكون متاحًا للمشاركة في الكلاسيكو الذي يجمع الاتحاد والهلال، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين.

وغاب حجازي عن الملاعب منذ فبراير الماضي، إثر إصابته بتمزق في وتر العضلة الضامة خلال مباراة منتخب مصر ونظيره المغربي، في دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون، وهو ما استدعى سفره إلى ألمانيا للعلاج. وسيستكمل حجازي ما تبقى له من البرنامج التأهيلي، تحت إشراف الجهاز الطبي لاتحاد جدة.

يذكر أن اتحاد جدة يتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، متفوقا بفارق 11 نقطة على أقرب ملاحقيه الهلال، الذي مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.