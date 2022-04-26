مدرب فياريال: سنفتقد عامل المفاجأة أمام ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - يرى أوناي إيمري، مدرب فياريال، أن فريقه سيفتقد عنصر المفاجأة في مواجهته أمام ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تفوقه على يوفنتوس وبايرن ميونخ في دور الـ16 وربع النهائي على الترتيب.

ويحل فياريال ضيفا على ليفربول غدا الأربعاء في مباراة الذهاب، فيما يقام الإياب يوم 3 مايو المقبل.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "عامل المفاجأة يتضاءل ولم يعد موجودا الآن، من يصعد للدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا يصعد إليه لأنه يستحق".

وأضاف: "ليفربول يعلم أننا نقدم مستوى جيد أوروبيا، وأننا كنا قادرين على إخراج فريقين كبيرين، يعلمون أنها لن تكون مباراة سهلة ويشعرون أنهم المرشحون للفوز، هذا طبيعي، ولكنهم سيحترموننا".

ويعتقد إيمري أن مستوى ليفربول الحالي أفضل من مستواه عندما حقق اللقب في 2019، حيث أن انتقال ساديو ماني في بعض الأحيان للعب في قلب الهجوم يعطي "الريدز" قوة إضافية، ولكن يبقى أهم ما يميز فريق المدرب يورجن كلوب هو الضغط العالي طوال المباراة للحصول على الكرة.

وقال: "أرى فريقا متطورا لليفربول، نواجههم في في أفضل أوقاتهم".

وتابع: "صحيح أن أمام الفرق التي تعتمد على طريقة دفاعية قد يواجهون صعوبات أكبر، ولكنهم مستعدون لهذه المباريات".

ولا يملك مدرب أرسنال السابق ذكريات سعيدة في ملعب أنفيلد، ويعتقد أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، هو السبب الرئيسي في الطريقة التي يلعب بها الفريق.

وأتم:"أعلم كم ستكون المباراة صعبة نظرا لتجربتي مع ليفربول في أنفيلد، وبسبب الهوية التي صنعها كلوب".