مصدر لمصراوي: الأهلي تلقى موعد مباراتيه أمام وفاق سطيف.. والأمن يحدد عدد الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي، تأكيدات بشأن موعد مباراتيه ضد وفاق سطيف الجزائري بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع وفاق سطيف في نصف نهائي دوري الأبطال، بعدما تخطى الرجاء في نصف النهائي، بينما أطاح الفريق الجزائري بالترجي التونسي.

وبحسب ما ذكره مصدر بالأهلي ليلا كورة، فإن النادي تلقى تأكيدات بإقامة مباراة الذهاب يوم 7 مايو المقبل في القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب يوم 14 من الشهر ذاته بالجزائر.

وأوضح المصدر أن الأهلي حدد ملعب السلام كخيار أول، وستاد القاهرة كحل بديل.

كما أشار المصدر إلى أن الأهلي سيبدأ في مخاطبة الأمن بشأن الحضور الجماهيري في مباراة الذهاب عقب مباراته ضد طلائع الجيش بالدوري.

جدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع طلائع الجيش مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.