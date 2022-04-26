موعد مباراة مانشستر سيتي وريـال مدريد اليوم في نصف نهائي أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف مانشستر سيتي، نظيره ريال مدريد، في التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يحلم بمعانقة ذات الأذنين للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وسيدخل نصف النهائي بعد مستويات كبيرة في دور الـ 16 أمام باريس سان جيرمان، وفوز على تشيلسي بخمسة أهداف مقابل أربعة في ربع النهائي.

أما مانشستر سيتي، يريد تحقيق اللقب الغالي للمرة الأولى في تاريخه، وسيعمل مع بيب جوارديولا على تحقيق الحلم هذا الموسم بعد الحصول على المركز الثاني في الموسم الماضي، وتغلب الفريق الإنجليزي على نظيره أتلتيكو مدريد في مباراة نصف النهائي بهدف دون رد.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

إيدرسون

زينشينكو - روبن دياز - إيمريك لابورت - كايل ووكر

سيلفا - رودري - كيفين دي بروينه

رياض محرز - جابرييل خيسوس - رحيم ستيرلينج

التشكيل المتوقع لريال مدريد

تيبو كورتوا

مارسيلو- إيدير ميليتاو - ناتشو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كامافينجا- توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي

القناة الناقلة

وستنقل مباراة مانشستر سيتي والريال على قناة beIN Sports 1 HD Premium وبتعليق حفيظ الدراجي.