الارشيف / اخبار الرياضه

موعد مباراة مانشستر سيتي وريـال مدريد اليوم في نصف نهائي أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف مانشستر سيتي، نظيره ، في التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، في ذهاب نصف نهائي .

ريال مدريد يحلم بمعانقة ذات الأذنين للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وسيدخل نصف النهائي بعد مستويات كبيرة في دور الـ 16 أمام باريس سان جيرمان، وفوز على بخمسة أهداف مقابل أربعة في ربع النهائي.

أما مانشستر سيتي، يريد تحقيق اللقب الغالي للمرة الأولى في تاريخه، وسيعمل مع بيب جوارديولا على تحقيق الحلم هذا الموسم بعد الحصول على المركز الثاني في الموسم الماضي، وتغلب الفريق الإنجليزي على نظيره أتلتيكو مدريد في مباراة نصف النهائي بهدف دون رد.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

إيدرسون

زينشينكو - روبن دياز - إيمريك لابورت - كايل ووكر

سيلفا - رودري - كيفين دي بروينه

رياض محرز - جابرييل خيسوس - رحيم ستيرلينج

التشكيل المتوقع لريال مدريد

تيبو كورتوا
مارسيلو- إيدير ميليتاو - ناتشو - داني كارباخال
لوكا مودريتش - كامافينجا- توني كروس
فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي

القناة الناقلة

وستنقل مباراة مانشستر سيتي والريال على قناة beIN Sports 1 HD Premium وبتعليق حفيظ الدراجي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا