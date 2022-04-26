شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أعضاء جهاز إيهاب جلال.. الكشف عن هوية مدرب حراس المنتخب الأوليمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مباحثات مستمرة بين مسئولي اتحاد الكرة قبل الإعلان عن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي ،وذلك بعد الإعلان عن تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب الأول.

وبعد اعتذار علي ماهر المدير الفني لفيوتشر عن تولي تدريب المنتخب الأوليمبي بدأ مسئولو اتحاد الكرة في عرض أسماء جديدة أبرزها طلعت يوسف وربيع ياسين، في الوقت الذي تم الاستقرار فيه علي تعيين مصطفي كمال مدربا للحراس فى الجهاز الجديد للفراعنة الصغار والذي يعد واحد من أفراد جهاز ايهاب جلال الا انه تعذر وجوده في المنتخب الأول لاستمرار عصام الحضري في منصبه.