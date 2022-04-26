شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يصل أثينا للمشاركة فى الدورى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب الكاراتيه إلى أثينا للمشاركة فى بطولة الدورى العالمى للشباب والناشئين، والتى تقام بليماسول فى قبرص، فى الفترة من 25 أبريل إلى 2 مايو المقبل.

وتضم البعثة منتخب الشابات والناشئات، ويصل عددهم إلى 40 لاعبا ولاعبة، بالإضافة إلى هبة عبد الرحمن مدرة منتخب الشابات، وشهاب مشالى طبيب المنتخب، ويرأس البعثة محمد سعد عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وكان منتخب الكاراتيه شباب وناشئين قد أقاموا معسكرا مغلقا بالمركز الأولمبى استعدادا للدورى العالمى، وشهد حضور مجلس إدارة الاتحاد.

ومن المقرر أن يطير الفوج الثانى إلى قبرص غدا، ويضم الناشئين والشباب.