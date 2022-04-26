شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المصرى يترقبون صرف مستحقات مارس بعد العودة من المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب لاعبو النادى المصرى صرف المستحقات المتأخرة للفريق عن شهر مارس الماضى، خلال الفترة المقبلة، بعدما وعدت الإدارة اللاعبين بصرف تلك المستحقات بعد العودة من المغرب والانتهاء من مواجهة نهضة بركان فى ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت إدارة النادى المصرى قد صرفت مستحقات شهر فبراير قبل سفر اللاعبين إلى المغرب، وكذلك مكافأة الفوز على الأهلى فى الدورى.

ويعكف الجهاز الفنى لفريق المصرى، بقيادة معين الشعبانى، على مراجعة المباريات السابقة لنادى الزمالك فى الدورى العام، وآخرها مباراة الفريق الأبيض مع الاتحاد السكندرى، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين فى الجولة 15 من عمر المسابقة المحلية، لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق الأبيض قبل اللقاء المرتقب بين المصرى والزمالك والمقرر إقامته الخميس المقبل.

وأغلق النادى المصرى صفحة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد وداع البطولة من الدور ربع النهائى على يد نهضة بركان المغربى، حيث فاز المصرى فى ذهاب هذا الدور بنتيجة 2/1 بالإسكندرية، قبل أن يخسر فى مدينة بركان المغربية بهدف نظيف، ليتأهل الفريق المغربى لنصف النهائى بنتيجة المباراتين 2/2، بفارق الهدف الذى أحرزه خارج أرضه.

ويحتل المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 19 نقطة بعدما فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى.

ويستهدف الفريق البورسعيدي حجز مقعد بالمربع الذهبى ببطولة الدورى العام، لضمان العودة من جديد إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية والمشاركة فى النسخة المقبلة من البطولة.