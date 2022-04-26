تعرف على موعد مباراة الهلال والريان في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يستكمل الهلال السعودي مشواره، في منافسات دوري أبطال آسيا، حين يُلاقي الريان القطري، في الجولة السادسة من دور المجموعات.



ويحتل فريق الهلال صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، فيما يأتي الريان القطري في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

يستضيف الهلال نظيره الريان على استاد الأمير بن فيصل (الملز)، الأربعاء 27 أبريل/نيسان الجاري.

وتنطلق مباراة الهلال السعودي والريان في تمام الساعة 10:15 بتوقيت القاهرة، 11:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12:15 ليلا بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات دوري أبطال آسيا عبر قناة SSC داخل المملكة العربية السعودية، و على قناة أبوظبي الرياضية آسيا، داخل الإمارات، فيما تنقل قنوات بي إن سبورتس المباريات في باقي الدول العربية.

وتبث مباريات دوري أبطال آسيا، إلكترونيا، على منصة شاهد.

جدول ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا 2022

الهلال - 13 نقاط

الريان - 10 نقاط

الشارقة - 5 نقاط

استقلال دوشنبه - بلا نقاط