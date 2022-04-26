ما هو موعد مباراة ليفربول وفياريال في دوري أبطال أوروبا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل بين ليفربول وفياريال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وتأهل ليفربول إلى نصف النهائي بعد الفوز على بنفيكا 6-4 في اللقائين، بينما تأهل فياريال بعد فوز مفاجئ على بايرن ميونخ 2-1 في اللقائين.

يستضيف ليفربول نظيره فياريال، الأربعاء، على ملعب الاتحاد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتنقل شبكة "بي إن سبورتس" مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستنقل مباراة ليفربول وفياريال على قناة beIN Sports 1 HD Premiumوبتعليق التونسي عصام الشوالي.