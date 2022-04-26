برشلونة يعلن إصابة مدافعه سيرجينو ديست في الركبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني، غياب مدافعه الأمريكي سيرجينو ديست عن الملاعب بسبب الإصابة.



وقال النادي الكتالوني في بيان على موقعه، إن الفحوص أكدت إصابة ديست في الركبة.

ولم يتضح ما إذا كان الظهير الأيمن البالغ من العمر 21 عاما سيتمكن من العودة إلى الملاعب قبل نهاية الموسم الحالي.

وكان ديست، أصيب في الشوط الأول من المباراة التي خسرها برشلونة 0-1 على أرضه أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، الأحد الماضي.

وبقي لبرشلونة خمس مباريات فقط في الموسم، ويحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق 15 نقطة خلف غريمه ريال مدريد.