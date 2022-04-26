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النجم ديبالا يعادل رقم رونالدو مع يوفنتوس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

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قاد الأرجنتيني باولو ديبالا، فريقه يوفنتوس، لتحقيق فوز صعب وثمين على مضيفه ساسولو (2-1)، في مباراة أقيمت أمس الاثنين في ختام منافسات المرحلة الـ34 من لكرة القدم.

 

وسجل ديبالا الهدف الأول في الدقيقة 45 من تسديدة قوية ليساهم في فوز يوفنتوس.

 

وبحسب شبكة "أوبتا" لإحصاءات كرة القدم، فإن ديبالا بهدفه أمام ساسولو، وصل إلى الهدف رقم 81 له بالدوري الإيطالي بقميص يوفنتوس.

 

وأضافت: "ديبالا بهذا الرقم عادل البرتغالي ، مهاجم يوفنتوس السابق، ليصبح في المرتبة العاشرة في جدول ترتيب هدافي اليوفي في الدوري عبر التاريخ".

 

يذكر أن رونالدو دافع عن ألوان يوفنتوس لثلاثة مواسم (من 2018 حتى 2021)، قبل أن يرحل عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ليعود لفريقه القديم مانشستر يونايتد.

 

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، وبات قريبا من حجز بطاقته للمشاركة في مسابقة في الموسم المقبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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