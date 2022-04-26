شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلى مع صافرة محمود ناجى قبل مواجهة إنبى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل نادى الإسماعيلى، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، فريق إنبى باستاد الإسماعيلية، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، ويدخل الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق الدراويش فوزا مهما على إيسترن كومبانى بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فيما تعادل إنبى مع طلائع الجيش بهدف لمثله فى نفس الجولة.

يدير لقاء الإسماعيلى وإنبى محمود ناجى حكم ساحة ويعاونه محمد الزنارى مساعد أول وصالح عفيفى مساعد ثان وأحمد ناجى حكمًا رابعًا، وللفيديو محمود الدسوقى وأحمد حامد.

وتعتبر هذه المباراة الـ9 التى يديرها محمود ناجى للإسماعيلى طوال تاريخه، وذلك على النحو التالى..

لعب الإسماعيلى 8 مباريات فاز 4 تعادل 3 خسر 1 له 9 أهداف عليه 6 أهداف كلين شيت 3 لقاءات.

الدورى العام ..

* يوم 20 أكتوبر 2017 فاز على الداخلية 2 / 1 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه من ضربة جزاء وديجو كالديرون / محمد زيكا فى مرمى فريقه السابق )

* يوم 18 أبريل 2018 فاز على مصر المقاصة 2 / 1 بالإسماعيلية ( شكرى نجيب وحسنى عبد ربه )

* يوم 17 أغسطس 2018 خسر من الاتحاد صفر / 1 بالإسكندرية

* يوم 5 يناير 2019 تعادل مع الداخلية صفر / صفر بالقاهرة

* يوم 5 أكتوبر 2019 فاز على وادى دجلة 1 / صفر بالقاهرة ( النامبيى بنسيون شيلونجو )

* يوم 30 يناير 2020 فاز على الإنتاج الحربى 3 / 2 بالإسماعيلية ( محمد هاشم وباهر المحمدى من ضربة جزاء والتونسى فخر الدين بن يوسف )

* يوم 2 أكتوبر 2020 تعادل مع سموحة 1 / 1 بالإسماعيلية ( عبد الرحمن مجدى )

* يوم 13 ديسمبر 2020 تعادل مع المصرى صفر / صفر ملعب المصرى بالإسكندرية

الإنذارات لـ 11 لاعبًا ..

• 3 إنذارات لعماد حمدى

• إنذار لكل من بهاء مجدى ومحمود متولى وحسنى عبد ربه ومحمد مجدى الجمل وأحمد مدبولى ومحمد بيومى ومحمد مجدى عبد الفتاح وأسامه إبراهيم والعراقى همام طارق ومحمود عبد العاطى "دونجا"

3 ضربات الجزاء للإسماعيلي ..

• فى مباراة الداخلية 2017

• فى مباراة مصر المقاصة 2018

• فى مباراة الإنتاج الحربى 2020

ضربتا جزاء على الإسماعيلي ..

• فى مباراة الإنتاج الحربى 2020

• فى مباراة سموحة 2020